***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ve itfa ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 21.11.2019Vade (Gün Sayısı) 370Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDBRKTK1913Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 16.11.2018Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 12Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Evet2 16.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 Evet3 15.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Evet4 15.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 Evet5 16.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 Evet6 16.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 Evet7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Evet8 16.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 Evet9 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 Evet10 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Evet11 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 Evet12 21.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen 40.000.000-TL nominal tutarlı, 370 gün vadeli, TRDBRKTK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının 12. dönem getiri ödemesi ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 Tertip ihraç belgesi 12112018.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800007BIST