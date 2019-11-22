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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.11.2019 18:52
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT1939 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ve itfa Ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 93
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3315
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKTK1939
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 250.000.000-TL nominal tutarlı, 93 gün vadeli, TRDBRKTK1939 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800188


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KLNMA 48,46 6.150.501 % 14,78  
AKENR 0,95 86.821.328 % 14,46  
SANKO 5,62 32.878.391 % 12,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3078 7,3444 % -0,36  
Frank 5,7056 5,7399 % -0,16  
Riyal 1,5188 1,5264 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -1,42  
Altın Gr. 269 269 0,19  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 -0,08  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,59 63,59 -0,38  
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