***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT1939 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ve itfa Ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka ArzYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.11.2019Vade (Gün Sayısı) 93Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3315Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKTK1939Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 250.000.000-TL nominal tutarlı, 93 gün vadeli, TRDBRKTK1939 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800188BIST