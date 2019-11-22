***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 170.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 28.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,9132Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 10,8500Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT22030Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde 98 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcut olup halka arz sonuçları ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 KİRA SERTİFİKASI HALKA ARZ SONUÇLARI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800189BIST