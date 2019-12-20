***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
20.12.2019 19:42
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKTA1923 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKTA1923
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 93 gün vadeli, TRDBRKTA1923 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tertip ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804690
BIST