***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTA1923 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 20.12.2019Vade (Gün Sayısı) 93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKTA1923Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 93 gün vadeli, TRDBRKTA1923 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 tertip ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804690BIST