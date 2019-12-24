***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 382Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDBRKT12114Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000Kupon Sayısı 12Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.20202 25.02.2020 24.02.2020 25.02.20203 27.03.2020 26.03.2020 27.03.20204 27.04.2020 24.04.2020 27.04.20205 28.05.2020 27.05.2020 28.05.20206 29.06.2020 26.06.2020 29.06.20207 29.07.2020 28.07.2020 29.07.20208 27.08.2020 26.08.2020 27.08.20209 28.09.2020 25.09.2020 28.09.202010 27.10.2020 26.10.2020 27.10.202011 27.11.2020 26.11.2020 27.11.202012 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde 382 gün vadeli 30.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı Tertip ihraç belgesi_30 milyon TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804910BIST