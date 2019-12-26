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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.12.2019 17:33
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Halka Arzı için SPK Onayına Sunulan Belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 111
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,41% |  468,92
Açılış :  113.514  
Önceki Kapanış :  113.329  
En Yüksek
114.535 En Düşük
113.166
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 4,38 146.805.483 % 20,00  
SMART 11,35 214.324.707 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.296.238 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6895 7,7281 % 0,24  
Frank 6,0289 6,0652 % -0,06  
Riyal 1,5775 1,5854 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 10,50  
Altın Gr. 288 288 1,50  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 0,25  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 67,64 67,64 0,44  
Seans Raporu
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