***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.12.2019 17:33
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Halka Arzı için SPK Onayına Sunulan Belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 111
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı
18:00113.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 468,92
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:005,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:006,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:00288,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,70
|Açılış
|: 288,23
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|146.805.483
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.324.707
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.238
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|3.967.444
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|189.397
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,87
|54.955.971
|% -4,80
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|THYAO
|13,95
|593.736.043
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|492.743.901
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.207.846
|% -1,12
|
|PETKM
|3,72
|290.489.304
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|133.888.550
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|124.390.530
|% -2,65
|
|ODAS
|2,16
|197.140.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,44
|123.594.358
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6895
|7,7281
|% 0,24
|
|Frank
|6,0289
|6,0652
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|10,50
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KLGYO
Yüzde 20.00 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 892, 424 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 17.97 oranında artışla 11.16 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 921, 906 adet işlem
-
17:56BRISA
Yüzde 4.07 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 800 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 44 artarak (% 0.37 ) 137, 807
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KLGYO, SMART