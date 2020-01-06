***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 350.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 111Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,9651Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019, 03.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylanan 10.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 7-8-9 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurtiçi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %9,75, dönemsel getiri oranı ise %2,9651 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807870BIST