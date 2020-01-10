***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT12015 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka ArzYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 350.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,7589Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT12015Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli, TRDBRKT12015 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 halka arz sonuçları 04102019_98 gün.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811862BIST