***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 350.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 111Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,9651Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019, 03.01.2020, 06.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Şirketimizin, talep toplamasını 07-08-09 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesi birlikte kullanılarak halka arz yöntemiyle gerçekleştirılen 450.000.000 TL nominal değerdeki 111 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Halka Arz Dağıtım Sonuçları 10012020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811967BIST