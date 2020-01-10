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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

10.01.2020 20:56
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 111
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,9651
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019, 03.01.2020, 06.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Şirketimizin, talep toplamasını 07-08-09 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesi birlikte kullanılarak halka arz yöntemiyle gerçekleştirılen 450.000.000 TL nominal değerdeki 111 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halka Arz Dağıtım Sonuçları 10012020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811967


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GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6432 7,6815 % -0,04  
Frank 6,0084 6,0445 % 0,04  
Riyal 1,5597 1,5675 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 7,94  
Altın Gr. 294 294 1,53  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,20  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,04  
B. Petrol 65,27 65,27 -0,09  
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