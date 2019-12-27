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***ALBRK* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

27.12.2019 14:33
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***ALBRK******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

       ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
 
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 36.098.727 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
 
%5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler:

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 6.378.495 % 17,67 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
KEMAL DEMİR 5.551.129 % 15,38 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
METİN ÇETİNKAYA 5.300.000 % 14,68 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 2.250.000 % 6,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
İLHAN DEMİRCİ 2.000.000 % 5,54 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805557


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GLBMD 2,12 970.769 % 14,59  
ISGYO 1,53 438.839.536 % 12,50  
TIRE 4,14 132.849.480 % 11,59  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7840 7,8230 % 1,20  
Frank 6,0828 6,1194 % 1,04  
Riyal 1,5833 1,5913 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.511 -1,34  
Altın Gr. 289 289 1,04  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,87 17,92 -0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 67,74 67,74 -0,17  
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