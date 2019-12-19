***ALBRK*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***ALBRK*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/12/2019Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi19/12/2019AçıklamalarTakasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere ALBRK.TR pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (19/12/2019) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804285BIST