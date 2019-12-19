***ALBRK*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***ALBRK*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/12/2019Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi19/12/2019AçıklamalarALBRK.TR sırasındaki temerrüt işlemi 19/12/2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804320BIST