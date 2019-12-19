***ALBRK*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
19.12.2019 14:51
***ALBRK*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/12/2019
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
19/12/2019
Açıklamalar
ALBRK.TR sırasındaki temerrüt işlemi 19/12/2019 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804320
BIST
17:09110.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 227,45
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:095,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:096,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:09281,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 281,99
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.431.122
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,00
|16.678.081
|% 14,29
|
|EUKYO
|2,10
|6.828.628
|% 12,30
|
|DERAS
|4,59
|5.013.624
|% 10,07
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KSTUR
|25,50
|62.373
|% -5,56
|
|AVTUR
|1,84
|7.298.490
|% -4,17
|
|DOKTA
|38,50
|32.132
|% -3,75
|
|BASCM
|2,56
|13.151
|% -3,40
|
|EKIZ
|0,63
|13.277
|% -3,08
|
|ODAS
|2,22
|127.451.147
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,44
|124.261.068
|% -1,37
|
|PGSUS
|82,85
|99.360.070
|% 1,28
|
|TKNSA
|3,91
|95.521.613
|% 3,71
|
|FLAP
|5,07
|89.750.585
|% 2,63
|
|ODAS
|2,22
|127.451.147
|% -1,77
|
|IHLGM
|0,88
|19.494.131
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,24
|34.380.163
|% 4,19
|
|TMSN
|5,99
|52.253.285
|% 3,81
|
|KUYAS
|1,62
|11.797.731
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7332
|7,7720
|% 0,02
|
|Frank
|6,0369
|6,0732
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5788
|1,5868
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,11
|
Seans Raporu
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