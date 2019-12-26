***ALBRK* *SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
26.12.2019 17:11
***ALBRK******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, SEYKM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E ABDULKADIR BAHATTIN ÖZAL 161.549,166
ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E ESRA HABBAB 5.274.000,000
SEYKM 3 SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. E SERDAR AYCAN 65.644,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805373
BIST
18:00113.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 468,92
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:005,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:006,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:00288,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,70
|Açılış
|: 288,23
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|146.805.483
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.324.707
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.238
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|3.967.444
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|189.397
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,87
|54.955.971
|% -4,80
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|THYAO
|13,95
|593.736.043
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|492.743.901
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.207.846
|% -1,12
|
|PETKM
|3,72
|290.489.304
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|133.888.550
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|124.390.530
|% -2,65
|
|ODAS
|2,16
|197.140.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,44
|123.594.358
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6894
|7,7279
|% 0,24
|
|Frank
|6,0296
|6,0659
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5776
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|10,15
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,49
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|0,46
|
Seans Raporu
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