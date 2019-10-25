***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248Düzeltmelerden Sonraki Tutar14 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475Transferler0 0 0 2.754.000 20.217.666 -22.971.666 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -581.442 0 0 48.800.996 48.219.554 48.219.554Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 48.800.996 48.800.996 48.800.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -581.442 0 0 0 -581.442 -581.442Kar Payları0 0 0 0 0 -28.080.000 -28.080.000 -28.080.000Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -2.122.119 18.382.843 278.543.259 48.800.996 380.070.029 380.070.029Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612Transferler0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 206.729 0 0 10.245.167 10.451.896 10.451.896Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 10.245.167 10.245.167 10.245.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 206.729 0 0 0 206.729 206.729Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.800.000 25.665.050 -632.297 18.382.843 327.873.745 10.245.167 392.334.508 392.334.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.683.197 -46.511.831Dönem Karı (Zararı)10.245.167 48.800.996Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.413.034 16.574.147Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.214.420 3.812.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7 3.151.826 2.036.439Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 5.710.552 3.633.360Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.282.899 -2.928.194Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,17 546.180 -2.307.872Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.086.728 12.328.545Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.773 -514İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.212.083 -77.327.531Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 -23.561 -25.564.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.100.582 -1.414.446Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -24.353.339 -64.752.770Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,22 1.362.059 16.820.050Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-285.142 -451.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.811.518 -1.963.977Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.553.882 -11.952.388Ödenen Temettüler0 -28.080.000Alınan Faiz17 2.282.899 2.928.194Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.412.214 -9.407.637YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.725.810 -4.076.580Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri70.616 551Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.381.426 -4.206.231Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 129.100Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları19 -415.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.837.344 60.816.875Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 60.816.875Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.837.344 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.246.351 10.228.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.246.351 10.228.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 101.862.210 77.615.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.615.859 87.844.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 79.615.859 101.862.210Ticari Alacaklar193.929.495 197.996.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 16.497.343 32.712.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 177.432.152 165.283.739Diğer Alacaklar2.296.089 196.951İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.296.089 196.951Türev Araçlar8 0 395.395Stoklar7 197.221.518 174.278.753Peşin Ödenmiş Giderler9 18.937.031 22.012.334Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar939.971 0Diğer Dönen Varlıklar13 13.180.159 9.436.401ARA TOPLAM506.120.122 506.178.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 1.267.689 852.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR507.387.811 507.031.289DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar645.178 2.975.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 645.178 2.975.792Diğer Alacaklar24.122 22.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.122 22.678Maddi Duran Varlıklar27.496.986 27.760.480Kullanım Hakkı Varlıkları4.294.751 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.857.267 6.489.379Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.857.267 6.489.379Peşin Ödenmiş Giderler9 74.845 143.720Ertelenmiş Vergi Varlığı20 15.288.894 13.429.006Diğer Duran Varlıklar7 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.682.050 50.821.062TOPLAM VARLIKLAR562.069.861 557.852.351KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 53.139.838 54.038.213Ticari Borçlar57.334.625 60.501.765İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 16.910.210 19.711.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 40.424.415 40.790.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.340.148 4.008.036Diğer Borçlar731.329 259.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar731.329 259.574Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 19.228.951 25.769.682Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.998.298 491.756Kısa Vadeli Karşılıklar6.730.577 5.740.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar207.933 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 6.522.644 5.740.572Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler699.477 508.249İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 699.477 508.249ARA TOPLAM144.203.243 151.317.847TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.203.243 151.317.847UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.971.404 2.615.622Diğer Borçlar409.934 498.943İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar409.934 498.943Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 266.046 239.114Uzun Vadeli Karşılıklar22.884.726 21.298.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 22.884.726 21.298.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.532.110 24.651.892TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER169.735.353 175.969.739ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar392.334.508 381.882.612Ödenmiş Sermaye14 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları14 25.665.050 25.665.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-632.297 -839.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-632.297 -839.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-632.297 -839.026Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 18.382.843 18.382.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 327.873.745 278.543.259Net Dönem Karı veya Zararı10.245.167 49.330.486TOPLAM ÖZKAYNAKLAR392.334.508 381.882.612TOPLAM KAYNAKLAR562.069.861 557.852.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 439.330.669 470.548.988 175.797.942 173.120.144Satışların Maliyeti15 -338.491.806 -342.312.082 -136.565.773 -119.068.156TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.838.863 128.236.906 39.232.169 54.051.988BRÜT KAR (ZARAR)100.838.863 128.236.906 39.232.169 54.051.988Genel Yönetim Giderleri16 -29.255.186 -22.954.732 -7.863.730 -7.626.311Pazarlama Giderleri16 -65.966.867 -63.178.135 -22.649.050 -21.969.305Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -9.458.972 -7.159.838 -3.927.104 -2.474.876Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 48.269.736 68.116.195 9.397.463 35.230.929Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -27.328.458 -24.208.528 -8.500.209 -10.037.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.099.116 78.851.868 5.689.539 47.175.215Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.225 514 0 514Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-452 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.112.889 78.852.382 5.689.539 47.175.729Finansman Giderleri18 -5.780.994 -17.722.841 1.301.021 -15.318.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.331.895 61.129.541 6.990.560 31.857.661Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.086.728 -12.328.545 -1.204.247 -6.579.448Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.998.298 -13.588.156 -2.168.310 -8.347.028Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.911.570 1.259.611 964.063 1.767.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.245.167 48.800.996 5.786.313 25.278.213DÖNEM KARI (ZARARI)10.245.167 48.800.996 5.786.313 25.278.213Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.245.167 48.800.996 5.786.313 25.278.213Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,94900000 4,51900000 0,53600000 2,34100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar206.729 -581.442 -75.075 -828.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)258.411 -726.803 -93.844 -1.035.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-51.682 145.361 18.769 207.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -51.682 145.361 18.769 207.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)206.729 -581.442 -75.075 -828.236TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.451.896 48.219.554 5.711.238 24.449.977Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.451.896 48.219.554 5.711.238 24.449.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794888BIST