***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Karışık 0,01 TRY 10800000 TRY 100 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.04.2008 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ 0 ALARKO HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİVINEET KASHYAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.10.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ CARRIER CORPORATİON BÜNYESİNDE SATIŞ OPERASYONU DEPARTMANI KÜRESEL EKİPMAN YETKİLİ MÜDÜRÜ 0 CARRIER HVACR INVESTMENTS B.V. Bağımsız Üye DeğilNİV GARİH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.03.2017 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 0 ALARKO HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Üye DeğilMURIEL MAKHARINE TOPPAZZINI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 23.05.2017 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ UTC CLIMATE, CONTROLS&SECURITY INTERNATIONAL OPERATIONS BÜNYESİNDE BAŞKAN VEKİLİ VE BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ 0 CARRIER HVACR INVESTMENTS B.V. Bağımsız Üye DeğilİZZET CEMAL KİŞMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 02.04.2018 İcrada Görevli Değil BNP PARİBAS CARDİF GENEL MÜDÜRÜ Evet 0 ALARKO HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİBAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.04.2018 İcrada Görevli Değil ÖZERAY HUKUK BÜROSU-AVUKAT Hayır 0 CARRIER HVACR INVESTMENTS B.V. Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791915BIST