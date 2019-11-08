***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 191.747.689 191.747.689Transferler23.209.311 -23.209.311 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87.735 0 0 0 0 0 0 0 0 104.015.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.409.868 0 115.337.851 115.337.851Dönem Karı (Zararı)11.409.868 11.409.868 11.409.868Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-87.735 104.015.718 103.927.983 103.927.983Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 0 0 0 0 0 956.213 0 0 0 0 0 0 785.393 0 0 0 0 0 0 0 0 173.870.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.158 0 0 0 51.518.168 11.409.868 0 307.085.540 307.085.540Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 299.490.883 299.490.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler37.508.210 -37.508.210 0 7.815.103 3.575.692 11.390.795 11.390.795Dönem Karı (Zararı)3.575.692 3.575.692 3.575.692Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.815.103 7.815.103 7.815.103Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 0 0 0 0 0 956.213 0 0 0 0 0 0 -570.737 0 0 0 0 0 0 0 0 149.348.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.158 0 0 0 89.026.378 3.575.692 0 310.881.678 310.881.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.998.024 -202.183.786Dönem Karı (Zararı)3.575.692 11.409.868Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.575.692 11.409.868Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler81.175.162 93.473.137Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2,5 8.327.727 3.202.141Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler863.070 6.928.073Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler473.115Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler863.070 6.454.958Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.633.297 41.485.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.735.064 -728.932Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18.898.233 42.214.364Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.873.710 -799.893Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.289.246 -2.987.139Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.162.956 2.187.246Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.276.128 20.646.779Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-7.051 202.823İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-7.051 202.823Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.208.281 21.830.395Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.613Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-22.613İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-107.640.385 -295.023.663Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.114.372 -130.738.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.372.123 -1.669.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.486.495 -129.068.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.518.669 -6.404.805İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.668.418 718.971İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.850.251 -7.123.776Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.981.231 -83.411.169Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.217.045 -24.778.377Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.193.633 18.038.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.416.912 -9.032.430İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.776.721 27.070.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.722.180 2.098.257Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler35.740.850 13.741.408Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)35.740.850 13.741.408İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.465.731 -83.568.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11.139.876 -65.870.035Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-52.605.607 -17.698.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.889.531 -190.140.658Alınan Faiz151.815 2.987.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-456.661 -6.895.219Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.803.647 -8.135.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.210.831 -607.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.210.831 -607.593Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -1.210.831 -607.593FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.456.284 27.251.306Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-527.752 29.409.455Kredilerden Nakit Girişleri-527.752 29.409.455Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.928.532Ödenen Faiz-2.158.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.665.139 -175.540.073Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.908.045 150.920.311NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.757.094 -24.619.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.544.999 65.870.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.787.905 41.250.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri66.787.905 103.544.999Ticari Alacaklar390.047.737 322.012.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 28.402.824 35.944.982İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar361.644.913 286.067.764Diğer Alacaklar39.977.726 390.187İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 39.742.356İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar235.370 390.187Stoklar7 112.890.314 80.282.857Peşin Ödenmiş Giderler25.207.348 7.846.033İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 25.207.348 7.846.033Diğer Dönen Varlıklar27.204.073 37.232.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 27.204.073 37.232.266ARA TOPLAM662.115.103 551.309.088TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR662.115.103 551.309.088DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5.781.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.776.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.005.068Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 73.349 64.614Maddi Duran Varlıklar5 3.545.730 3.603.520Kullanım Hakkı Varlıkları2 26.523.430Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 46.096 91.396Peşin Ödenmiş Giderler15.144.319İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 15.144.319Ertelenmiş Vergi Varlığı13 40.145.339 75.895.862Diğer Duran Varlıklar4.426.457 5.538.153İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 4.426.457 5.538.153TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.542.007 100.337.864TOPLAM VARLIKLAR742.657.110 651.646.952KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.045.414 154.853İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 13.045.414 154.853Ticari Borçlar109.615.576 68.512.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 54.388.114 22.971.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar55.227.462 45.541.655Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.766.495 3.044.315Diğer Borçlar575.850 484.934İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar575.850 484.934Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler64.070.533 28.806.824Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 64.070.533 28.806.824Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.547.000 24.803.647Kısa Vadeli Karşılıklar94.404.760 68.827.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 6.537.992 7.702.054Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 87.866.768 61.125.379ARA TOPLAM292.025.628 194.634.862TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.025.628 194.634.862UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 23.913.306Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler63.127.923 62.650.782Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 63.127.923 62.650.782Uzun Vadeli Karşılıklar52.708.575 94.870.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.025.982 12.281.701Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8 39.682.593 82.588.724TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.749.804 157.521.207TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER431.775.432 352.156.069ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar310.881.678 299.490.883Ödenmiş Sermaye9 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları9 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-570.737 -570.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-570.737 -570.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-570.737 -570.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)149.348.479 141.533.376Yabancı Para Çevrim Farkları149.348.479 141.533.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları89.026.378 51.518.168Net Dönem Karı veya Zararı3.575.692 37.508.210TOPLAM ÖZKAYNAKLAR310.881.678 299.490.883TOPLAM KAYNAKLAR742.657.110 651.646.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4,12 474.403.928 443.212.239 246.282.702 217.130.008Satışların Maliyeti4 -398.492.183 -360.598.584 -197.984.113 -182.542.933TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.911.745 82.613.655 48.298.589 34.587.075BRÜT KAR (ZARAR)75.911.745 82.613.655 48.298.589 34.587.075Genel Yönetim Giderleri-12.402.302 -17.974.231 -3.057.809 -8.825.004Pazarlama Giderleri-9.735.545 -9.084.924 -3.781.578 -4.622.700Araştırma ve Geliştirme Giderleri-10.992.731 -11.649.169 -4.141.941 -3.543.595Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.605.832 9.224.660 1.768.383 3.118.404Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.919.912 -15.566.322 9.474.683 -7.554.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.467.087 37.563.669 48.560.327 13.159.421Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.613 12.341Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 7.051 -202.823 -27.380 -273.904FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.474.138 37.383.459 48.532.947 12.897.858Finansman Giderleri-7.690.165 -4.143.196 -2.364.499 -1.578.106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.783.973 33.240.263 46.168.448 11.319.752Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.208.281 -21.830.395 -2.655.860 -13.457.786Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.041.634 -4.321.176 -4.369.239 -1.535.633Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-22.166.647 -17.509.219 1.713.379 -11.922.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.575.692 11.409.868 43.512.588 -2.138.034DÖNEM KARI (ZARARI)3.575.692 11.409.868 43.512.588 -2.138.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.575.692 11.409.868 43.512.588 -2.138.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00090000 0,00290000 0,01120000 -0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -87.734 0 -20.717Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.480 -26.561Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.746 5.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24.746 5.844Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.815.103 104.015.718 -17.041.320 70.127.427Yabancı Para Çevrim Farkları7.815.103 104.015.718 -17.041.320 70.127.427Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)7.815.103 104.015.718 -17.041.320 70.127.427DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.815.103 103.927.984 -17.041.320 70.106.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.390.795 115.337.852 26.471.268 67.968.676Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.390.795 115.337.852 26.471.268 67.968.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797677BIST