***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 16:26
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 9.5M ABD doları tutarında, Transmisyon Sistemleri kapsamında satış, bakım ve destek hizmetlerine ait yeni İş Emri imzalanmıştır. Projenin, yaklaşık 36 ay süresinde tamamlanması öngörülmektedir.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789227
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