***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 11/10/2019 tarihinde toplanarak yapılan görüşme sonucunda oybirliği ile1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Cansen Başaran Symes ve bağımsız yönetim kurulu üyesi (ii) Sn. Değerhan Usluel'in seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Değerhan Usluel ve Yönetim kurulu üyemiz (ii) Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri (i) Sn. Cansel Başaran Symes, (ii) Sn. Değerhan, yönetim kurulu üyelerimizden (iii) Deniz Unat ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticis (iv) Sn. Haluk Telci'nin seçilmelerine,2. Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan YardımcısıYönetim Kurulu ÜyesiEric Jean-Edouard DECOURCHELLEJean- Luc KHAYATAbdullah Cumhur MenteşYönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiDeniz UNATCansen Başaran SYMESDeğerhan Usluelhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792559BIST