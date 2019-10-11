***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.10.2019 11:28
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 11/10/2019 tarihinde toplanarak yapılan görüşme sonucunda oybirliği ile
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Cansen Başaran Symes ve bağımsız yönetim kurulu üyesi (ii) Sn. Değerhan Usluel'in seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Değerhan Usluel ve Yönetim kurulu üyemiz (ii) Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri (i) Sn. Cansel Başaran Symes, (ii) Sn. Değerhan, yönetim kurulu üyelerimizden (iii) Deniz Unat ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticis (iv) Sn. Haluk Telci'nin seçilmelerine,
2. Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE
Jean- Luc KHAYAT
Abdullah Cumhur Menteş
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz UNAT
Cansen Başaran SYMES
Değerhan Usluel
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792559
BIST