***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 -14.080 54.072 45.538 21.743 157.273Yeni Bakiye50.000 -14.080 54.072 45.538 21.743 157.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.651 17.699 21.350Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 50.000Kar Dağıtımı23.553 -1.810 -21.743Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.553 -1.810 -21.743Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -14.080 3.651 77.625 43.728 17.699 228.623Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -14.080 3.651 77.625 43.728 17.699 228.623Yeni Bakiye100.000 -14.080 3.651 77.625 43.728 17.699 228.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.120 14.730 15.850Kar Dağıtımı20.087 -2.388 -17.699Yedeklere Aktarılan Tutarlar15 20.087 -2.388 -17.699Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -14.080 3.651 1.120 97.712 41.340 14.730 244.473Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ161.595 172.458FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ17 161.595 172.458Finansal Kiralama Gelirleri160.819 171.677Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar776 781FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -120.948 -129.341Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-94.321 -79.024Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-22.886 -46.767Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.741 -3.550BRÜT KAR (ZARAR)40.647 43.117ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -19.982 -19.808Personel Giderleri-9.320 -10.106Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri149 -53Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-3.975 -4.706Diğer-6.836 -4.943BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)20.665 23.309DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 497.078 1.589.509Bankalardan Alınan Faizler4.711 2.756Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı18.771 12.557Kambiyo İşlemleri Karı467.458 1.568.076Diğer6.138 6.120KARŞILIK GİDERLERİ-27.263 -18.294Özel Karşılıklar4 -27.263 -18.294Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -472.274 -1.574.435Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-11.529 -5.429Kambiyo İşlemleri Zararı-460.745 -1.569.006DiğerNET FAALİYET KARI (ZARARI)18.206 20.089BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.206 20.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -3.476 -2.390Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.476 -2.390Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)14.730 17.699DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI14.730 17.699Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.730 17.699Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı39.769 29.010Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri150.842 156.875Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-117.600 -115.483Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar776 781Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 1.025 2.692Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.678 -11.344Ödenen Vergiler0 0Diğer17.404 -4.511Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim65.453 183.504Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış462.056 -297.731Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-14.314 -11.295Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-298.464 441.970Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-83.825 50.560Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı105.222 212.514YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller5,6 -1.094 -16.749Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5 69 1.052Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.025 -15.697FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-223.293 -25.956İhraç Edilen Sermaye Araçları0 50.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-223.293 24.044Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi88.940 -70.636Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-30.156 150.225Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 199.649 49.424Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 169.493 199.649Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.730 17.699DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.120 3.651Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 3.651Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 3.651Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.120 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.436 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-316 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.850 21.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 281 169.214 169.495 600 199.090 199.690GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR9 6.561 6.561 11.253 11.253GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)354.223 1.085.106 1.439.329 451.441 1.453.173 1.904.614Kiralama İşlemleri (Net)4 342.790 1.056.156 1.398.946 440.026 1.412.570 1.852.596Finansal Kiralama Alacakları432.917 1.165.669 1.598.586 560.497 1.566.383 2.126.880Kazanılmamış Gelirler (-)-90.127 -109.513 -199.640 -120.471 -153.813 -274.284Takipteki Alacaklar4 24.501 42.474 66.975 31.730 60.161 91.891Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -13.068 -13.524 -26.592 -20.315 -19.558 -39.873ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 19.853 19.853 19.729 19.729MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6 1.458 1.458 1.494 1.494YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI7 8.700 8.700 12.492 12.492DİĞER AKTİFLER8 7.962 29.192 37.154 11.091 16.615 27.706ARA TOPLAM399.038 1.283.512 1.682.550 508.100 1.668.878 2.176.978SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI399.038 1.283.512 1.682.550 508.100 1.668.878 2.176.978YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 253.289 1.149.914 1.403.203 40.323 1.657.996 1.698.319FAKTORİNG BORÇLARIKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 0 0 217.107 217.107GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0KARŞILIKLAR12-13 4.956 4.956 2.928 2.928Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı12 3.370 3.370 2.754 2.754Diğer Karşılıklar13 1.586 1.586 174 174CARİ VERGİ BORCU7 1.337 1.337 2.776 2.776ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 14.074 14.507 28.581 9.351 17.874 27.225ARA TOPLAM273.656 1.164.421 1.438.077 272.485 1.675.870 1.948.355SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR244.473 244.473 228.623 228.623Ödenmiş Sermaye15 100.000 100.000 100.000 100.000Sermaye Yedekleri15 -14.080 -14.080 -14.080 -14.080Diğer Sermaye Yedekleri-14.080 -14.080 -14.080 -14.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5 3.651 3.651 3.651 3.651Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.120 1.120Kar Yedekleri97.712 97.712 77.625 77.625Yasal Yedekler6.590 6.590 5.705 5.705Olağanüstü Yedekler91.122 91.122 71.920 71.920Kar veya Zarar56.070 56.070 61.427 61.427Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı41.340 41.340 43.728 43.728Dönem Net Kâr veya Zararı14.730 14.730 17.699 17.699YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI518.129 1.164.421 1.682.550 501.108 1.675.870 2.176.978Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR4 2.846.393 6.696.685 9.543.078 2.621.955 7.434.856 10.056.811VERİLEN TEMİNATLAR16 98.442 1.360 99.802 94.570 4.518 99.088TAAHHÜTLER45.692 85.686 131.378 25.783 61.546 87.329Cayılamaz Taahhütler16 0 24.815 24.815 0 22.751 22.751Cayılabilir Taahhütler45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578Kiralama Taahhütleri45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578Finansal Kiralama Taahhütleri45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR104.376 134.085 238.461 0 258.539 258.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar9 103.186 132.891 236.077 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler103.186 132.891 236.077 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.190 1.194 2.384 0 258.539 258.539Vadeli Alım Satım İşlemleri1.190 1.194 2.384 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 258.539 258.539Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.472.918 4.431.127 5.904.045 1.333.303 4.100.743 5.434.046NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.567.821 11.348.943 15.916.764 4.075.611 11.860.202 15.935.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815205BIST