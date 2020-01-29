***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
29.01.2020 18:11
***ALFIN*** ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -14.080 54.072 45.538 21.743 157.273
Yeni Bakiye
50.000 -14.080 54.072 45.538 21.743 157.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.651 17.699 21.350
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 50.000
Kar Dağıtımı
23.553 -1.810 -21.743
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.553 -1.810 -21.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -14.080 3.651 77.625 43.728 17.699 228.623
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -14.080 3.651 77.625 43.728 17.699 228.623
Yeni Bakiye
100.000 -14.080 3.651 77.625 43.728 17.699 228.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.120 14.730 15.850
Kar Dağıtımı
20.087 -2.388 -17.699
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15 20.087 -2.388 -17.699
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -14.080 3.651 1.120 97.712 41.340 14.730 244.473
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
161.595 172.458
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
17 161.595 172.458
Finansal Kiralama Gelirleri
160.819 171.677
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
776 781
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -120.948 -129.341
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-94.321 -79.024
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-22.886 -46.767
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.741 -3.550
BRÜT KAR (ZARAR)
40.647 43.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -19.982 -19.808
Personel Giderleri
-9.320 -10.106
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
149 -53
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.975 -4.706
Diğer
-6.836 -4.943
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
20.665 23.309
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 497.078 1.589.509
Bankalardan Alınan Faizler
4.711 2.756
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
18.771 12.557
Kambiyo İşlemleri Karı
467.458 1.568.076
Diğer
6.138 6.120
KARŞILIK GİDERLERİ
-27.263 -18.294
Özel Karşılıklar
4 -27.263 -18.294
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -472.274 -1.574.435
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-11.529 -5.429
Kambiyo İşlemleri Zararı
-460.745 -1.569.006
Diğer
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.206 20.089
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.206 20.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -3.476 -2.390
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.476 -2.390
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.730 17.699
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
14.730 17.699
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.730 17.699
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
39.769 29.010
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
150.842 156.875
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-117.600 -115.483
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
776 781
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 1.025 2.692
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.678 -11.344
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
17.404 -4.511
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
65.453 183.504
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
462.056 -297.731
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.314 -11.295
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-298.464 441.970
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-83.825 50.560
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
105.222 212.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5,6 -1.094 -16.749
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5 69 1.052
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.025 -15.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-223.293 -25.956
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 50.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-223.293 24.044
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
88.940 -70.636
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-30.156 150.225
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 199.649 49.424
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 169.493 199.649
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.730 17.699
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.120 3.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 3.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 3.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.120 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.436 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-316 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.850 21.350
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 281 169.214 169.495 600 199.090 199.690
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
9 6.561 6.561 11.253 11.253
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
354.223 1.085.106 1.439.329 451.441 1.453.173 1.904.614
Kiralama İşlemleri (Net)
4 342.790 1.056.156 1.398.946 440.026 1.412.570 1.852.596
Finansal Kiralama Alacakları
432.917 1.165.669 1.598.586 560.497 1.566.383 2.126.880
Kazanılmamış Gelirler (-)
-90.127 -109.513 -199.640 -120.471 -153.813 -274.284
Takipteki Alacaklar
4 24.501 42.474 66.975 31.730 60.161 91.891
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -13.068 -13.524 -26.592 -20.315 -19.558 -39.873
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 19.853 19.853 19.729 19.729
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 1.458 1.458 1.494 1.494
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 8.700 8.700 12.492 12.492
DİĞER AKTİFLER
8 7.962 29.192 37.154 11.091 16.615 27.706
ARA TOPLAM
399.038 1.283.512 1.682.550 508.100 1.668.878 2.176.978
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
399.038 1.283.512 1.682.550 508.100 1.668.878 2.176.978
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 253.289 1.149.914 1.403.203 40.323 1.657.996 1.698.319
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 0 0 217.107 217.107
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
12-13 4.956 4.956 2.928 2.928
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12 3.370 3.370 2.754 2.754
Diğer Karşılıklar
13 1.586 1.586 174 174
CARİ VERGİ BORCU
7 1.337 1.337 2.776 2.776
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 14.074 14.507 28.581 9.351 17.874 27.225
ARA TOPLAM
273.656 1.164.421 1.438.077 272.485 1.675.870 1.948.355
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
244.473 244.473 228.623 228.623
Ödenmiş Sermaye
15 100.000 100.000 100.000 100.000
Sermaye Yedekleri
15 -14.080 -14.080 -14.080 -14.080
Diğer Sermaye Yedekleri
-14.080 -14.080 -14.080 -14.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5 3.651 3.651 3.651 3.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.120 1.120
Kar Yedekleri
97.712 97.712 77.625 77.625
Yasal Yedekler
6.590 6.590 5.705 5.705
Olağanüstü Yedekler
91.122 91.122 71.920 71.920
Kar veya Zarar
56.070 56.070 61.427 61.427
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
41.340 41.340 43.728 43.728
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.730 14.730 17.699 17.699
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
518.129 1.164.421 1.682.550 501.108 1.675.870 2.176.978
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
4 2.846.393 6.696.685 9.543.078 2.621.955 7.434.856 10.056.811
VERİLEN TEMİNATLAR
16 98.442 1.360 99.802 94.570 4.518 99.088
TAAHHÜTLER
45.692 85.686 131.378 25.783 61.546 87.329
Cayılamaz Taahhütler
16 0 24.815 24.815 0 22.751 22.751
Cayılabilir Taahhütler
45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578
Kiralama Taahhütleri
45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578
Finansal Kiralama Taahhütleri
45.692 60.871 106.563 25.783 38.795 64.578
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
104.376 134.085 238.461 0 258.539 258.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
9 103.186 132.891 236.077 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
103.186 132.891 236.077 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.190 1.194 2.384 0 258.539 258.539
Vadeli Alım Satım İşlemleri
1.190 1.194 2.384 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 258.539 258.539
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.472.918 4.431.127 5.904.045 1.333.303 4.100.743 5.434.046
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.567.821 11.348.943 15.916.764 4.075.611 11.860.202 15.935.813
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815205
BIST