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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

18.10.2019 18:12
GÜNCEL HABERLER

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2018 - 08.11.2018 - 15.02.2019 - 05.04.2019 - 09.10.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü Ekspertiz Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
18.10.2019
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü taşınmazının üst hakkı (kesin izin) süre uzatımının tapuya tescili nedeniyle hazırlatılan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793970


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