***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPortföyümüzde Yer Alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü' nün 30.12.2019 Tarihli Değerleme Raporu Revizesi.Rapor TarihiRevize Rapor Tarihi: 10.01.2020AçıklamalarPortföyümüzde yer alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü' nün 30.12.2019 tarihli ve 2019/OZ/1578-9 no.lu değerleme raporunun ''4.14 Nakit / Gelir Akımları Analizi'başlığı altında ''Taşınmazın Kira Gelirine Göre Değer Hesaplaması'' tablosunda Net Gelir (USD) satırı altında bulunan '' satırında düzeltme yapılmıştır. Düzeltme sonrası taşınmazın piyasa değeri 584.000.000 TL' den 618.500.000 TL' ye çıkmıştır. 'Faaliyet Karının 3.500.000 USD' yi aşan % 50 lik kısmı''Rapor 10.01.2020 tarihinde Değerleme Kuruluşu tarafından revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811924BIST