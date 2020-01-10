***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2020 18:18
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü' nün 30.12.2019 Tarihli Değerleme Raporu Revizesi.
Rapor Tarihi
Revize Rapor Tarihi: 10.01.2020
Açıklamalar
Portföyümüzde yer alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü' nün 30.12.2019 tarihli ve 2019/OZ/1578-9 no.lu değerleme raporunun ''4.14 Nakit / Gelir Akımları Analizi'başlığı altında ''Taşınmazın Kira Gelirine Göre Değer Hesaplaması'' tablosunda Net Gelir (USD) satırı altında bulunan '' satırında düzeltme yapılmıştır. Düzeltme sonrası taşınmazın piyasa değeri 584.000.000 TL' den 618.500.000 TL' ye çıkmıştır. '
Faaliyet Karının 3.500.000 USD' yi aşan % 50 lik kısmı''
Rapor 10.01.2020 tarihinde Değerleme Kuruluşu tarafından revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811924
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05293,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,62
|Açılış
|: 293,26
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6358
|7,6741
|% -0,14
|
|Frank
|5,9971
|6,0332
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5582
|1,5660
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|8,25
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|-0,38
|
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