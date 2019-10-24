***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 3.154.235 -11.442 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-563.626 -563.626 -563.626Transferler1.480.460 135.539.485 -137.019.945Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.834.683 -14.102 287.116.600 284.267.815 284.267.815Kar Payları-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144Dönem Sonu Bakiyeler10.650.794 54.712.578 319.552 -25.544 6.695.176 828.425.786 287.116.600 1.187.894.942 1.187.894.942Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Diğer Düzeltmeler2.7 24.999.945 -24.999.945Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Transferler2.652.048 239.894.407 -242.546.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.631.749 17.883 85.703.567 90.353.199 90.353.199Kar Payları10 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152Dönem Sonu Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 2.975.483 -1.455 33.145.304 1.044.522.113 85.703.567 1.207.910.304 1.207.910.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.310.617 54.927.638Dönem Karı (Zararı)85.703.567 287.116.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-39.021.885 -208.253.715Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.840 16.249Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler56.960 73.408Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -15.618.556 -11.199.629Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-22.916.924 -173.252.541Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8,12 0 -23.221.568Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12,13 -558.205 -669.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.774.309 -7.924.161Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.799.016 -7.655.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.350 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -282.219 39.082Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.013.431 4.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-673.293 -312.085Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.907.373 70.938.724Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 0 -16.011.086Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 1.403.244 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.306.092 -4.422.844İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -10.096.130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.723 -7.850Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -12.526.431 -2.908.432Alınan Temettüler592.068 164.265Alınan Faiz8.642.994 8.425.303FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.107.097 -15.337.144Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 6.744.055 0Ödenen Temettüler-25.851.152 -15.337.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.897.428 35.167.650NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.897.428 35.167.650DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 79.114.990 74.465.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 100.012.418 109.633.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 100.012.418 79.114.990Finansal Yatırımlar4 462.616.962 434.127.719Ticari Alacaklar30.972.472 28.207.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,15 30.827.692 28.062.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 144.780 144.757Stoklar7 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler585.307 3.459Diğer Dönen Varlıklar533.729 693.797ARA TOPLAM597.992.623 545.419.019TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR597.992.623 545.419.019DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 14.334.406 9.702.658Diğer Alacaklar30.434 24.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.434 24.084Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 609.596.431 597.070.000Maddi Duran Varlıklar26.726 29.723Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.679 44.799Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.679 44.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR624.035.676 606.871.264TOPLAM VARLIKLAR1.222.028.299 1.152.290.283KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.745.038 0Ticari Borçlar2.708.317 2.990.536İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,15 24.207 40.329İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.684.110 2.950.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar75.980 408.641Diğer Borçlar2.942.957 3.914.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.942.957 3.914.050Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)124.212 43.064ARA TOPLAM8.596.504 7.356.291TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.596.504 7.356.291UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.999.017 0Diğer Borçlar1.206.331 1.248.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.206.331 1.248.669Uzun Vadeli Karşılıklar316.143 277.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 316.143 277.066TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.521.491 1.525.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.117.995 8.882.026ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.207.910.304 1.143.408.257Ödenmiş Sermaye1,10 10.650.794 10.650.794Sermaye Düzeltme Farkları10 54.712.578 54.712.578Geri Alınmış Paylar (-)10 -23.798.080 -24.999.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.974.028 -1.675.604Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 2.975.483 -1.656.266Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.455 -19.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.455 -19.338Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 33.145.304 6.695.176Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.044.522.113 828.425.786Net Dönem Karı veya Zararı14 85.703.567 269.599.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.207.910.304 1.143.408.257TOPLAM KAYNAKLAR1.222.028.299 1.152.290.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 32.707.504 30.356.489 21.911.518 21.657.530Satışların Maliyeti11 -1.271.622 -2.229.088 -426.444 -407.762TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.435.882 28.127.401 21.485.074 21.249.768BRÜT KAR (ZARAR)31.435.882 28.127.401 21.485.074 21.249.768Genel Yönetim Giderleri-2.925.957 -2.798.048 -943.213 -953.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 72.241.345 277.433.361 2.283.060 163.619.414Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.950.271 -15.810.379 -6.284.637 -12.615.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.800.999 286.952.335 16.540.284 171.300.217Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler592.068 164.265 390.050 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.393.067 287.116.600 16.930.334 171.300.217Finansman Giderleri-689.500 0 -355.926 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14 85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217DÖNEM KARI (ZARARI)85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 8,42080000 26,95730000 1,62850000 16,08330000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.649.632 -2.848.785 1.816.374 -1.215.989Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,10 4.631.749 -2.834.683 1.806.188 -1.198.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.883 -14.102 10.186 -17.423Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.649.632 -2.848.785 1.816.374 -1.215.989TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.353.199 284.267.815 18.390.782 170.084.228Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları90.353.199 284.267.815 18.390.782 170.084.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794623BIST