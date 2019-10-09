***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2019 18:12
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2018 - 08.11.2018 - 15.02.2019 - 05.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kesin izin taahhüdü ile 49 yıllığına üst hakkına sahip olduğu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kalemler Koyu Mevkii, 022-D-12-C-1 pafta, 260 ada, 1 parselde bulunan Hillside Beach Club Tatil Köyü isimli gayrimenkulünün kalan üst hakkı süresinin T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü' nce 27.02.2019 tarihinden itibaren 49 yıla uzatıldığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Süre Uzatımı 09.10.2019 Çarşamba (Bugün) günü tapuya tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791925
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