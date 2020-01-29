GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki  29.01.2020 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III, No 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35 inci maddesi uyarınca portföyümüzde mevcut bulunan her bir varlık için "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, 2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş" veya "Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815082


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:06119.788
Değişim :  -0,01% |  -13,72
Açılış :  120.586  
Önceki Kapanış :  119.802  
En Yüksek
120.741 En Düşük
119.506
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 457.647.156 % 19,91  
DESA 5,49 44.116.883 % 19,87  
ULUSE 37,10 12.602.964 % 17,03  
OYLUM 6,28 48.353.635 % 10,37  
BEYAZ 3,80 2.210.277 % 9,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7196 7,7583 % 0,10  
Frank 6,0808 6,1174 % -0,04  
Riyal 1,5835 1,5915 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.570 1.570 1,15  
Altın Gr. 301 301 1,17  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.983 2.032 -3,06  
Yarım 958 983 -1,47  
Çeyrek 481 491 -0,74  
Gümüş.Ons 17,46 17,50 0,01  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 59,67 59,67 0,86  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru