***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.01.2020 18:29
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin A ve B Gruplarına Bilgi Girişi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni A ve B Grubu Hisselere İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı, Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi Bilgileri Girilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.794
Ulaşılacak Sermaye (TL) 64.400.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000 832.672,098 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000 1.185.926,928 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 10.250.794 51.730.606,974 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.650.794 53.749.206,000 504,64975
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 53.749.206
Ek Açıklamalar
A ve B Grubu Hisselere İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı, Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi Bilgileri Girilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809611
BIST