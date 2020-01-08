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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.01.2020 18:29
GÜNCEL HABERLER



***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin A ve B Gruplarına Bilgi Girişi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni A ve B Grubu Hisselere İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı, Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi Bilgileri Girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.794
Ulaşılacak Sermaye (TL) 64.400.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000 832.672,098 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000 1.185.926,928 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 10.250.794 51.730.606,974 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.650.794 53.749.206,000 504,64975

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 53.749.206


Ek Açıklamalar
A ve B Grubu Hisselere İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı, Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi Bilgileri Girilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809611


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 33.351,00 2.413.450 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.532.746 % 14,93  
HUBVC 19,00 89.001.697 % 11,83  
BURVA 12,90 9.537.874 % 10,92  
VKING 2,87 16.136.197 % 10,81  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7903 7,8293 % -0,28  
Frank 6,1157 6,1525 % -0,17  
Riyal 1,5822 1,5902 % -0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 -1,06  
Altın Gr. 301 301 -0,82  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 18,28 18,33 -0,07  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,02  
B. Petrol 67,55 67,55 -0,72  
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