***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin A ve B Gruplarına Bilgi GirişiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni A ve B Grubu Hisselere İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı, Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi Bilgileri Girilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.650.794Ulaşılacak Sermaye (TL) 64.400.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000 832.672,098 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000 1.185.926,928 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 HamilineC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 10.250.794 51.730.606,974 504,64975 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.650.794 53.749.206,000 504,64975İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 53.749.206Ek AçıklamalarA ve B Grubu Hisselere İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı, Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi Bilgileri Girilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809611BIST