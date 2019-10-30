***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670Transferler27.282.393 -27.282.393 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-499.205 43.879.665 43.380.460 43.380.460Dönem Karı (Zararı)43.879.665 43.879.665 43.879.665Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-499.205 -499.205 -499.205Kar Payları4.e 3.509.860 -27.282.393 0 -23.772.533 -23.772.533Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.555.913 11.931.406 9.629.078 43.879.665 147.798.567 147.798.567Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238Transferler47.335.408 -47.335.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-334.490 30.214.247 29.879.757 29.879.757Dönem Karı (Zararı)30.214.247 30.214.247 30.214.247Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-334.490 -334.490 -334.490Kar Payları4.e 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.111.505 17.126.792 19.349.743 30.214.247 148.493.638 148.493.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.409.059 -42.906.752Dönem Karı (Zararı)30.214.247 43.879.665Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.214.247 43.879.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.962.891 2.929.282Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 4.282.825 4.722.658Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler88.387 71.140Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler88.387 71.140Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.176.057 885.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.176.057 885.293Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.222.196 -88.301Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.059.279 -1.645.898Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 3.281.475 1.217.357Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 340.240Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.500.889 -14.627.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler36.108 -214.886Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 8.683.842 12.533.890Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.635 -353.378Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-25.635 -353.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-100.077.318 -81.480.024Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.242.743 -56.675.256İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 2.122İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-115.242.743 -56.677.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-121.028 -408.195İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.028 -408.195Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler21.251.742 -20.323.790Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-113.807 1.120.059Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.405.155 -2.752.535İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.486.279 -1.110.511İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.918.876 -1.642.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 434.857 596.610Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -3.691.639 2.410.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.810.455 -5.447.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.257.812 -5.555.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)552.643 107.945Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-57.900.180 -34.671.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-377.921 -647.177Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.130.958 -7.588.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI792.512 -3.955.009Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.636 399.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.490.927 -6.811.621Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.479.817 -6.770.024Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.110 -41.597Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.096.445 956.031Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler1.096.445 956.031Alınan Faiz1.161.358 1.500.738FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-150.329 -32.539Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri72.951.841 46.031.843Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.970.868 -21.536.410Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.970.868 -21.536.410Ödenen Temettüler-32.419.357 -23.772.533Ödenen Faiz-2.711.945 -755.439YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.766.876 -46.894.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi186.386 9.274.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -63.580.490 -37.619.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.201.325 65.275.797DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ620.835 27.656.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 620.835 64.303.404Ticari Alacaklar158.883.056 35.417.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 158.883.056 35.417.261Diğer Alacaklar228.301 107.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.301 107.273Stoklar6 43.714.908 65.055.037Peşin Ödenmiş Giderler740.143 1.722.781İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 358.500 1.493.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 381.643 229.000Diğer Dönen Varlıklar21.099.324 22.364.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 21.099.324 22.364.047ARA TOPLAM225.286.567 188.969.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR225.286.567 188.969.803DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar812.985 849.093Maddi Duran Varlıklar8 25.797.228 30.074.050Arazi ve Arsalar2.906.021 2.906.021Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri703.376 676.366Binalar2.809.333 3.006.392Tesis, Makine ve Cihazlar16.335.367 18.682.461Taşıtlar1.248.917 1.459.661Mobilya ve Demirbaşlar1.486.082 1.518.229Yapılmakta Olan Yatırımlar308.132 1.824.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.675.499 190.578Peşin Ödenmiş Giderler168.578 137.894İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 3.726 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 164.852 137.894Ertelenmiş Vergi Varlığı17 448.830TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.903.120 31.251.615TOPLAM VARLIKLAR254.189.687 220.221.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 62.839.144 4.137İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar62.839.144 4.137Banka Kredileri62.839.144 4.137Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 24.831.593Ticari Borçlar25.497.895 28.423.642İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 12.930 1.499.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 25.484.965 26.924.433Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 2.663.036 2.228.178Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.225.388 5.917.027İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.225.388 5.917.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 3.420.481 289.739Kısa Vadeli Karşılıklar516.934 402.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 350.561 313.373Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 166.373 88.953Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler629.364 191.329İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler629.364 191.329ARA TOPLAM97.792.242 62.287.971TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.792.242 62.287.971UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar7.903.807 6.687.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 7.903.807 6.687.559Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 0 212.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.903.807 6.900.209TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER105.696.049 69.188.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar148.493.638 151.033.238Ödenmiş Sermaye13 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları13 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.111.505 -2.777.015Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.111.505 -2.777.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.111.505 -2.777.015Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 17.126.792 11.931.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.349.743 9.629.078Net Dönem Karı veya Zararı30.214.247 47.335.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR148.493.638 151.033.238TOPLAM KAYNAKLAR254.189.687 220.221.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 302.963.764 257.287.213 100.597.825 104.835.702Satışların Maliyeti15 -252.711.389 -204.632.896 -80.562.183 -77.228.778TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.252.375 52.654.317 20.035.642 27.606.924BRÜT KAR (ZARAR)50.252.375 52.654.317 20.035.642 27.606.924Genel Yönetim Giderleri-7.235.256 -4.884.231 -2.037.080 -1.723.082Pazarlama Giderleri-6.496.621 -5.253.708 -2.048.111 -2.015.578Araştırma ve Geliştirme Giderleri-82.329 -68.058 -30.828 -26.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 24.995.454 54.934.778 1.006.655 33.826.519Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -17.697.883 -21.259.065 -1.491.539 -13.771.027ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.735.740 76.124.033 15.434.739 43.897.151Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.635 353.378 0 125.436Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-36.108 214.886 -68.225 157.150FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.725.267 76.692.297 15.366.514 44.179.737Finansman Gelirleri14 2.813.230 3.280.200 1.874.572 2.912.700Finansman Giderleri14 -7.640.408 -23.558.942 -2.872.398 -14.873.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.898.089 56.413.555 14.368.688 32.219.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.683.842 -12.533.890 -3.146.967 -7.019.075Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -9.261.700 -12.943.852 -3.422.478 -7.328.273Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 577.858 409.962 275.511 309.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.214.247 43.879.665 11.221.721 25.200.234DÖNEM KARI (ZARARI)30.214.247 43.879.665 11.221.721 25.200.234Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.214.247 43.879.665 11.221.721 25.200.234Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,57550946 0,83580314 0,21374707 0,48000446Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-334.490 -499.205 -60.420 -175.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-334.490 -499.205 -60.420 -175.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-334.490 -499.205 -60.420 -175.024Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-334.490 -499.205 -60.420 -175.024TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.879.757 43.380.460 11.161.301 25.025.210Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.879.757 43.380.460 11.161.301 25.025.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795526BIST