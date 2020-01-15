***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2020 10:11
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812676
BIST
10:40121.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 94,93
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.973
10:405,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8935
En Düşük
5,8763
10:406,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5627
En Düşük
6,5414
10:40293,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,64
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,93
|21.548.438
|% 17,31
|
|DAGHL
|4,15
|4.822.654
|% 14,64
|
|BURVA
|17,30
|300.929
|% 11,61
|
|GEREL
|3,71
|94.466.940
|% 10,42
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
|
|SNGYO
|1,30
|932.900
|% -12,16
|
|GLBMD
|2,02
|449.233
|% -9,01
|
|VKING
|2,85
|219.347
|% -4,36
|
|KSTUR
|23,00
|6.854
|% -4,17
|
|IHGZT
|4,78
|14.610
|% -4,02
|
|THYAO
|14,76
|253.020.890
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|216.240.896
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,33
|193.510.663
|% 5,43
|
|SISE
|5,47
|185.302.562
|% 1,11
|
|HALKB
|6,84
|168.854.549
|% 1,48
|
|GUSGR
|2,33
|193.510.663
|% 5,43
|
|KRDMD
|3,11
|216.240.896
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,57
|55.025.774
|% 0,00
|
|SISE
|5,47
|185.302.562
|% 1,11
|
|PETKM
|4,13
|118.038.453
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6501
|7,6885
|% 0,20
|
|Frank
|6,0612
|6,0977
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5647
|1,5726
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|4,39
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|-0,13
|