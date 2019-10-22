***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2019 18:42
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 22.10.2019 tarih, 16 No'lu kararına istinaden Şirketimizin Acıgöl - Koralkim Tesislerimize entegre edilecek Potasyum Sülfat Yatırımının başlatılmasına, teşvik başvurusunun ve bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına, 14.000.000 Euro (on dört milyon euro) olarak öngörülen toplam yatırımın finansmanı için en uygun kaynakların kullanılmasına, bütün bu çalışmalar ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794288
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