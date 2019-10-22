***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 22.10.2019 tarih, 16 No'lu kararına istinaden Şirketimizin Acıgöl - Koralkim Tesislerimize entegre edilecek Potasyum Sülfat Yatırımının başlatılmasına, teşvik başvurusunun ve bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına, 14.000.000 Euro (on dört milyon euro) olarak öngörülen toplam yatırımın finansmanı için en uygun kaynakların kullanılmasına, bütün bu çalışmalar ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794288BIST