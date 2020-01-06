***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.10.2019 tarihli açıklamasına istinaden Acıgöl - Koralkim Tesislerimizde kurulacak olan Potasyum Sülfat Yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucunda teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 106.992.565 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807959BIST