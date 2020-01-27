GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.01.2020 12:06
GÜNCEL HABERLER



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tadil Metnine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 24.725.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 135.000 684.009,100 506,67340 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 111.000 562.407,480 506,67340 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 113.250 573.807,630 506,67340 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 750 3.800,051 506,67340 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Nâma
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 24.365.000 123.450.975,740 506,67340 E Grubu E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 24.725.000 125.275.000,000 506,67340

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 26.909.044,22
Yedek Akçeler (TL) 71.321.350,96
Geçmiş Yıl Karları (TL) 27.044.604,82


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 - Madde 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmıştır. İlgili tadil edilen maddeler Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek ve Şirketimiz Genel Kurulu'nda görüşülmesini takiben sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814529


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:38121.082
Değişim :  -0,87% |  -1.059,32
Açılış :  120.712  
Önceki Kapanış :  122.142  
En Yüksek
121.674 En Düşük
120.627
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 7,54 56.355.915 % 16,54  
TKNSA 11,64 245.593.813 % 15,13  
ESCOM 3,30 7.723.264 % 14,98  
QNBFL 168,90 677.058 % 14,98  
QNBFB 63,15 8.188.986 % 14,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7673 7,8062 % 0,26  
Frank 6,1097 6,1465 % 0,24  
Riyal 1,5810 1,5889 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.584 1.585 12,50  
Altın Gr. 303 303 2,48  
Cumhuriyet 2.000 2.030 23,00  
Tam 1.992 2.042 17,21  
Yarım 963 988 8,32  
Çeyrek 483 494 4,16  
Gümüş.Ons 18,26 18,29 0,16  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,03  
B. Petrol 57,84 57,84 -2,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru