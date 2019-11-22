***ALKIM* *BRKSN* *QNBFB* *AKENR* *ERSU* *AKFGY* *RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.11.2019 18:30
***ALKIM******BRKSN******QNBFB******AKENR******ERSU******AKFGY******RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKENR, AKFGY, ALKIM, BRKSN, ERSU, QNBFB, RYGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKENR.E, AKFGY.E, ALKIM.E, BRKSN.E, ERSU.E, QNBFB.E ve RYGYO.E payları 25/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 09/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800178
BIST
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -216,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:055,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:056,3012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2977
18:05268,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 268,79
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|47.323.262
|% 19,89
|
|KLNMA
|48,46
|6.150.501
|% 14,78
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|SANKO
|5,62
|32.878.391
|% 12,85
|
|KLGYO
|2,97
|104.673.532
|% -12,39
|
|INFO
|4,50
|4.549
|% -10,00
|
|MGROS
|22,80
|232.120.925
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|46.703
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,61
|26.247.958
|% -5,85
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|GARAN
|10,12
|338.161.793
|% -0,88
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|PETKM
|3,71
|296.165.588
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|OZGYO
|1,37
|218.564.290
|% 0,00
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|EKGYO
|1,46
|126.656.221
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3081
|7,3447
|% -0,35
|
|Frank
|5,7054
|5,7398
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5187
|1,5263
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-2,03
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,60
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -438, 61 kaybederek (% -0.33 ) 131, 273
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17:57XU100
Endeks 106, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 6, 616.00 milyon TL de
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17:56BRKSN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 283, 430 adet işlem
-
17:55RYGYO
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem