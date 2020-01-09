ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri61.782,14 % 0,01206Tescil ve İlan Giderleri3.133,55 % 0,000612Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000052Bağımsız Denetim Ücreti11.599,59 % 0,002264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.869,99 % 0,011882Fon Yönetim Ücreti9.476.523,73 % 1,849867Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.437,89 % 0,002428Gecelik Ters Repo Komisyonu56.250 % 0,01098Vadeli Ters Repo Komisyonu1.200 % 0,000234Borsa Para Piyasası Komisyonu16.559,98 % 0,003233Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.008,33 % 0,001758Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.591,16 % 0,000311Diğer Giderler12.968,88 % 0,002532TOPLAM GİDERLER9.724.190,53 % 1,898213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ512.281.384,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810347BIST