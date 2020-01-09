ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri24.216,28 % 0,012332Tescil ve İlan Giderleri1.294,4 % 0,000659Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000135Bağımsız Denetim Ücreti1.715,56 % 0,000874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.323,67 % 0,018498Fon Yönetim Ücreti3.632.426,81 % 1,849867Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu385,79 % 0,000196Gecelik Ters Repo Komisyonu16.815 % 0,008563Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.270,56 % 0,001666Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.546,79 % 0,000788Vergiler ve Diğer Harcamalar10.565,56 % 0,005381Türev Araçlar Komisyonu122.308,57 % 0,062287Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.594,06 % 0,000812Diğer Giderler7.464,47 % 0,003801TOPLAM GİDERLER3.860.192,81 % 1,96586DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ196.361.511,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810348BIST