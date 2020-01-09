ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 13:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
60.865,21 % 0,012566
Tescil ve İlan Giderleri
1.297,5 % 0,000268
Sigorta Girim/810349
BIST
15:35116.582
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 3.706,00
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:355,8750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0398
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:356,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0420
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:35293,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -3,76
|Açılış
|: 293,25
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|72.986.631
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,85
|69.142.955
|% 19,16
|
|ODAS
|2,53
|666.403.051
|% 17,67
|
|CELHA
|7,42
|18.143.066
|% 17,03
|
|SRVGY
|11,36
|4.527.340
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|SANFM
|6,01
|5.777.146
|% -3,06
|
|NIBAS
|5,30
|72.866
|% -2,75
|
|CRDFA
|2,40
|349.599
|% -2,44
|
|THYAO
|14,09
|1.726.898.597
|% 4,37
|
|ODAS
|2,53
|666.403.051
|% 17,67
|
|GARAN
|11,82
|509.183.034
|% 6,49
|
|PETKM
|3,82
|505.191.217
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|502.890.043
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|502.890.043
|% 3,60
|
|ODAS
|2,53
|666.403.051
|% 17,67
|
|ISGYO
|1,86
|388.956.209
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,65
|279.607.267
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|401.883.790
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6321
|7,6704
|% -1,23
|
|Frank
|6,0120
|6,0482
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5614
|1,5693
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-7,63
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.970
|-61,00
|
|Tam
|1.929
|1.977
|-67,75
|
|Yarım
|932
|956
|-32,77
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,38
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,00
|