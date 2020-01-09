ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri24.095,25 % 0,012695Tescil ve İlan Giderleri1.291,6 % 0,000681Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00014Bağımsız Denetim Ücreti1.717,78 % 0,000905Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.267 % 0,030699Fon Yönetim Ücreti3.814.479,09 % 2,009746Hisse Senedi Komisyonu75.605,17 % 0,039834Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.390 % 0,01285Vadeli Ters Repo Komisyonu402,5 % 0,000212Borsa Para Piyasası Komisyonu5.304,55 % 0,002795Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.156,67 % 0,004298Vergiler ve Diğer Harcamalar1.603,05 % 0,000845Türev Araçlar Komisyonu25.038,77 % 0,013192Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.592,94 % 0,000839Diğer Giderler14.851,89 % 0,007825TOPLAM GİDERLER4.057.061,55 % 2,137556DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.799.097,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810350BIST