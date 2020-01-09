ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.344,68 % 0,012111Tescil ve İlan Giderleri1.301,2 % 0,006721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00137Bağımsız Denetim Ücreti1.710,05 % 0,008833Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.623,23 % 0,091033Fon Yönetim Ücreti190.787,66 % 0,985513Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu318,7 % 0,001646Gecelik Ters Repo Komisyonu800 % 0,004132Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.628,52 % 0,008412Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.082,32 % 0,031418Vergiler ve Diğer Harcamalar3.842,26 % 0,019847Türev Araçlar Komisyonu7.188,62 % 0,037133Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593,37 % 0,008231Diğer Giderler5.706,52 % 0,029477TOPLAM GİDERLER241.192,42 % 1,245879DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.359.213,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810353BIST