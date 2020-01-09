ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri645,07 % 0,011632Tescil ve İlan Giderleri2.279,8 % 0,04111Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri558,37 % 0,010069Bağımsız Denetim Ücreti1.711,57 % 0,030864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri566,12 % 0,010208Fon Yönetim Ücreti54.496,91 % 0,982706Hisse Senedi Komisyonu32,27 % 0,000582Tahvil Bono Komisyonu74,64 % 0,001346Gecelik Ters Repo Komisyonu600,39 % 0,010826Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.571,63 % 0,02834Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.804,69 % 0,050575Türev Araçlar Komisyonu2.944,82 % 0,053102Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.345,72 % 0,060331Diğer Giderler3.448,27 % 0,06218TOPLAM GİDERLER75.067,6 % 1,353644DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.545.594,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810354BIST