ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.416,05 % 0,001434Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri178,6 % 0,000047Bağımsız Denetim Ücreti7.542,14 % 0,001997Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.057,87 % 0,012195Fon Yönetim Ücreti1.207.547,15 % 0,319741Hisse Senedi Komisyonu110.830,46 % 0,029346Tahvil Bono Komisyonu28.958,41 % 0,007668Gecelik Ters Repo Komisyonu17.292,5 % 0,004579Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.519,99 % 0,000667Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.097,39 % 0,000291Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593,31 % 0,000422Diğer Giderler13.389,19 % 0,003545TOPLAM GİDERLER1.442.423,06 % 0,381933DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ377.663.687,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810355BIST