ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri42.634,41 % 0,012958Tescil ve İlan Giderleri4.787,88 % 0,001455Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri178,6 % 0,000054Bağımsız Denetim Ücreti5.609,78 % 0,001705Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri318.467,02 % 0,096792Fon Yönetim Ücreti3.453.915,76 % 1,049755Hisse Senedi Komisyonu874,44 % 0,000266Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30.388,54 % 0,009236Vadeli Ters Repo Komisyonu560 % 0,00017Borsa Para Piyasası Komisyonu3.616,28 % 0,001099Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.691,04 % 0,005377Vergiler ve Diğer Harcamalar7.839,87 % 0,002383Türev Araçlar Komisyonu219.941,24 % 0,066847Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593,58 % 0,000484Diğer Giderler7.341,4 % 0,002231TOPLAM GİDERLER4.115.439,84 % 1,250813DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ329.021.093,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810366BIST