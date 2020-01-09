ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.991,46 % 0,012496Tescil ve İlan Giderleri2.478 % 0,003444Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri412,17 % 0,000573Bağımsız Denetim Ücreti1.536,17 % 0,002135Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.716,01 % 0,049638Fon Yönetim Ücreti1.607.857,97 % 2,234582Hisse Senedi Komisyonu7.581,57 % 0,010537Tahvil Bono Komisyonu393,24 % 0,000547Gecelik Ters Repo Komisyonu7.586,61 % 0,010544Vadeli Ters Repo Komisyonu70 % 0,000097Borsa Para Piyasası Komisyonu3.389,92 % 0,004711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.014,3 % 0,00141Vergiler ve Diğer Harcamalar8.359,12 % 0,011617Türev Araçlar Komisyonu78.455,93 % 0,109037Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.345,72 % 0,00465Diğer Giderler9.872,56 % 0,013721TOPLAM GİDERLER1.777.054,31 % 2,46973DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.953.396,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810367BIST