ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 13:49
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.991,46 % 0,012496
Tescil ve İlan Giderleri
2.478 % 0,003444
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
412,17 % 0,000573
Bağımsız Denetim Ücreti
1.536,17 % 0,002135
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.716,01 % 0,049638
Fon Yönetim Ücreti
1.607.857,97 % 2,234582
Hisse Senedi Komisyonu
7.581,57 % 0,010537
Tahvil Bono Komisyonu
393,24 % 0,000547
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.586,61 % 0,010544
Vadeli Ters Repo Komisyonu
70 % 0,000097
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.389,92 % 0,004711
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.014,3 % 0,00141
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.359,12 % 0,011617
Türev Araçlar Komisyonu
78.455,93 % 0,109037
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.345,72 % 0,00465
Diğer Giderler
9.872,56 % 0,013721
TOPLAM GİDERLER
1.777.054,31 % 2,46973
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.953.396,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810367
BIST
15:35116.582
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 3.706,00
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:355,8750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0398
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:356,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0420
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:35293,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -3,76
|Açılış
|: 293,25
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|72.721.108
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,86
|67.965.477
|% 19,41
|
|ODAS
|2,52
|661.312.779
|% 17,21
|
|CELHA
|7,42
|18.104.894
|% 17,03
|
|SRVGY
|11,36
|4.527.306
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|6,00
|5.751.232
|% -3,23
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|NIBAS
|5,30
|72.866
|% -2,75
|
|ATAGY
|4,68
|6.791.439
|% -2,50
|
|THYAO
|14,08
|1.725.479.073
|% 4,30
|
|ODAS
|2,52
|661.312.779
|% 17,21
|
|GARAN
|11,83
|507.763.960
|% 6,58
|
|EKGYO
|1,44
|502.733.193
|% 3,60
|
|PETKM
|3,83
|501.117.371
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|502.733.193
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|661.312.779
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,86
|388.725.672
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,65
|278.858.644
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,72
|401.576.021
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6366
|7,6749
|% -1,17
|
|Frank
|6,0140
|6,0502
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5621
|1,5699
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-7,89
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-68,42
|
|Yarım
|932
|956
|-33,09
|
|Çeyrek
|467
|478
|-16,55
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|-0,05
|
Seans Raporu
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15:45RHEAG
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