ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.139,1 % 0,030004Tescil ve İlan Giderleri7.999,61 % 0,026263Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,46 % 0,000225Bağımsız Denetim Ücreti1.491,81 % 0,004898Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.376,32 % 0,011085Fon Yönetim Ücreti557.451,89 % 1,830123Hisse Senedi Komisyonu3.145,47 % 0,010327Tahvil Bono Komisyonu435,7 % 0,00143Gecelik Ters Repo Komisyonu231,7 % 0,000761Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.259,06 % 0,004134Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar465,05 % 0,001527Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.726,25 % 0,012233Diğer Giderler1.664,04 % 0,005463TOPLAM GİDERLER590.454,46 % 1,938471DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.459.808,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810368BIST