ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri33.254,27 % 0,012407Tescil ve İlan Giderleri1.661,6 % 0,00062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri412,17 % 0,000154Bağımsız Denetim Ücreti7.303,95 % 0,002725Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.486,36 % 0,011374Fon Yönetim Ücreti5.479.942,29 % 2,044533Hisse Senedi Komisyonu149.006,63 % 0,055593Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu32.461,85 % 0,012111Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.351,44 % 0,000504Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar360,22 % 0,000134Türev Araçlar Komisyonu21.611,87 % 0,008063Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.345,72 % 0,001248Diğer Giderler18.657,78 % 0,006961TOPLAM GİDERLER5.779.854,62 % 2,156428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ268.029.070,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810369BIST