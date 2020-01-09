ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri30.137,64 % 0,012215Tescil ve İlan Giderleri2.432 % 0,000986Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri412,17 % 0,000167Bağımsız Denetim Ücreti6.329,63 % 0,002565Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.488,27 % 0,029785Fon Yönetim Ücreti5.044.310,94 % 2,044473Hisse Senedi Komisyonu17.660,64 % 0,007158Tahvil Bono Komisyonu1.611,8 % 0,000653Gecelik Ters Repo Komisyonu27.102,39 % 0,010985Vadeli Ters Repo Komisyonu1.475 % 0,000598Borsa Para Piyasası Komisyonu14.857,29 % 0,006022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.102,59 % 0,002473Vergiler ve Diğer Harcamalar36.439,34 % 0,014769Türev Araçlar Komisyonu225.024,58 % 0,091203Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.345,72 % 0,001356Diğer Giderler13.621,91 % 0,005521TOPLAM GİDERLER5.504.277,54 % 2,230899DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ246.729.128,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810371BIST