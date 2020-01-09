ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri52.677,87 % 0,01228Tescil ve İlan Giderleri4.154,8 % 0,000969Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri420,44 % 0,000098Bağımsız Denetim Ücreti10.445,55 % 0,002435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.806,84 % 0,01534Fon Yönetim Ücreti4.501.695,34 % 1,049382Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.133,15 % 0,00073Gecelik Ters Repo Komisyonu498.110,41 % 0,116114Vadeli Ters Repo Komisyonu24.900 % 0,005804Borsa Para Piyasası Komisyonu10.597,55 % 0,00247Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar20.241,34 % 0,004718Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.068,94 % 0,000715Diğer Giderler22.703,37 % 0,005292TOPLAM GİDERLER5.217.955,6 % 1,216348DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ428.985.419,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810373BIST