ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.784,68 % 0,011679Tescil ve İlan Giderleri3.150,15 % 0,009721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000819Bağımsız Denetim Ücreti1.710,05 % 0,005277Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.880,46 % 0,011974Fon Yönetim Ücreti319.375,8 % 0,985513Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.034,86 % 0,003193Gecelik Ters Repo Komisyonu4.502,5 % 0,013894Vadeli Ters Repo Komisyonu35 % 0,000108Borsa Para Piyasası Komisyonu3.646,52 % 0,011252Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.316,53 % 0,004062Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.592,02 % 0,004913Diğer Giderler7.661,46 % 0,023641TOPLAM GİDERLER351.955,32 % 1,086046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.407.045,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810352BIST