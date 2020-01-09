ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 13:48
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.784,68 % 0,011679
Tescil ve İlan Giderleri
3.150,15 % 0,009721
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,000819
Bağımsız Denetim Ücreti
1.710,05 % 0,005277
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.880,46 % 0,011974
Fon Yönetim Ücreti
319.375,8 % 0,985513
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.034,86 % 0,003193
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.502,5 % 0,013894
Vadeli Ters Repo Komisyonu
35 % 0,000108
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.646,52 % 0,011252
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.316,53 % 0,004062
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.592,02 % 0,004913
Diğer Giderler
7.661,46 % 0,023641
TOPLAM GİDERLER
351.955,32 % 1,086046
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.407.045,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810352
BIST
15:36116.595
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 3.719,24
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:365,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0394
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:366,5343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0407
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:36292,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,10
|Açılış
|: 293,25
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|73.046.612
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,79
|72.544.798
|% 17,69
|
|CELHA
|7,42
|18.328.390
|% 17,03
|
|ODAS
|2,51
|683.293.499
|% 16,74
|
|SRVGY
|11,36
|4.536.667
|% 14,98
|
|BURVA
|12,15
|2.852.519
|% -5,81
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,95
|5.871.527
|% -4,03
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|THYAO
|14,08
|1.738.399.727
|% 4,30
|
|ODAS
|2,51
|683.293.499
|% 16,74
|
|GARAN
|11,80
|512.146.407
|% 6,31
|
|PETKM
|3,82
|507.997.489
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|507.639.478
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|507.639.478
|% 3,60
|
|ODAS
|2,51
|683.293.499
|% 16,74
|
|ISGYO
|1,86
|392.009.146
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,65
|289.535.702
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,70
|419.432.146
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6310
|7,6693
|% -1,24
|
|Frank
|6,0071
|6,0433
|% -0,81
|
|Riyal
|1,5600
|1,5678
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,01
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,15
|
|Yarım
|935
|959
|-29,58
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,79
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:47RYSAS
Yüzde 19.91 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 028, 791 adet işlem
-
15:46YYAPI
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.65 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 351, 424 adet işlem
-
15:45XU100
Endeks 116, 719 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 11, 520.00 milyon TL de
-
15:45RHEAG
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 806, 753 adet işlem
-
15:43IHLAS
Yüzde 7.59 oranında artışla 0.85 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 424, 635 adet işlem