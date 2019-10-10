ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 16:19
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlkay Öztürk 30.09.2019 HSBC-Müdür & Yönetici 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792181
BIST
17:5498.743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -906,06
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:545,8488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0228
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8476
17:546,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
17:54281,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -2,70
|Açılış
|: 281,51
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,42