ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 70-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 25-100 Devlet İç Borçlanma Senetleriİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı SenetleriBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10 (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz)Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Ters Repo İşlemleri 0-100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793487BIST