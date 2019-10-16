ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.10.2019 15:49
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,BorsaYatırımFonuKatılmaPayları,Gayrimenkul Yatırım FonuKatılımPayları,GirişimSermayesiYatırımFonu Katılma Payları Ve YatırımOrtaklığıPayları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793494
BIST
16:2993.616
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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94.391
En Düşük
93.094
16:295,8935
En Yüksek
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|Açılış
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5,9326
En Düşük
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16:296,5135
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,5515
En Düşük
6,4930
16:29281,56
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
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283,02
En Düşük
280,17