ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 20-80 Yerli ve Yabancı Borçlanma AraçlarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 20-80 Yerli ve Yabancı Ortaklık PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları -EurobondBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı(TL-Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,BorsaYatırım FonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılımPayları,Girişim SermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıVeYatırımOrtaklığı PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira SertifikalarıYapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Kamu İç Borçlanma Araçlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793503BIST