ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-75 Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-EurobondTers Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı VarlıklarBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobondİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100 Kira Sertifikası (TL)FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793506BIST